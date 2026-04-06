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US-Vizepräsident Vance

JD Vance besucht Budapest – Orbán hofft auf Wahlkampfhilfe

Montag, 06. April 2026 | 21:33 Uhr
US-Vizepräsident Vance
APA/APA/AFP/OLIVER CONTRERAS
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Von: APA/dpa

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Ungarn erwartet Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán an diesem Dienstag US-Vizepräsident JD Vance in Budapest. Der Gast aus Washington will am Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Orbán in einem Budapester Sportzentrum eine Rede halten, deren Thema nach Angaben des Weißen Hauses die “reichhaltige” bilaterale Partnerschaft sein soll.

Vor dem gemeinsamen Wahlkampfauftritt wollen Vance und Orbán bilaterale Gespräche führen und eine Pressekonferenz (13.20 Uhr) geben.

Von Vances Besuch erhofft Orbán sich höhere Chancen für einen Wahlsieg. Umfragen signalisieren seit Monaten, dass Orbán die Wahl am kommenden Sonntag verlieren könnte. Der rechtspopulistische ungarische Regierungschef pflegt seit langem gute Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump.

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