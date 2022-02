JG der SVP: Nightliner wieder auf der Straße

Bozen – In der gestrigen Sitzung des Landesausschusses hat die Junge Generation in der SVP abermals das Thema Nightliner aufs Parkett gebracht – die Freude ist groß, dass ab Frühjahr der Dienst reaktiviert wird, die JG will das Projekt aber stetig evaluieren und weiter voranbringen.

Wie bereits gemeldet nehmen die bei der Südtiroler Jugend sehr beliebten Nightliner ab Frühjahr dieses Jahres wieder die Dienste auf – coronabedingt und aufgrund der Neuausschreibungen waren diese ausgesetzt.

“Wir freuen uns sehr, dass dieser für die Jugend so wichtige Dienst wieder aufgenommen wird”, freut sich Dominik Oberstaller, Vorsitzender der SVP-Jugend, “wir möchten das Projekt aber in Absprache mit den zuständigen Stellen aber stetig weiterentwickeln, um der Südtiroler Jugend ein optimales Angebot zu bieten.”

Unter diesem Gesichtspunkt werden die JG-Bezirke in Zusammenarbeit mit ihren Ortsgruppen Linie für Linie in den nächsten Monaten evaluieren. Auch neue Angebote sind in den Augen des Landesausschusses der Jungen Generation notwendig.

“In manchen Tälern und Gemeinden spielt sich das Nachtleben mittlerweile nicht nur am Samstag, sondern auch am Freitag ab – ein Nightlinerlinien, die den Dienst am Freitag abdecken, wären aus unserer Sicht deshalb mehr als wünschenswert. Wir werden bei den zuständigen Stellen dafür lobbyieren!”, so Oberstaller.

Die Junge Generation in der SVP möchte sich an dieser Stelle noch einmal bei den Ansprechpartnern, allen voran Landesrat Daniel Alfreider, für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken.