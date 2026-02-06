JG klar gegen die Politisierung von Sport

Von: ka

Bozen – Wenn man die meisten Südtirolerinnen und Südtiroler fragt, ob sie der Meinung sind, dass Südtirols Sportlerinnen und Sportler, insbesondere in den Wintersportarten, erfolgreich sind, wird man vermutlich auf große Zustimmung stoßen.

Ein Beschlussantrag der STF sollte das nun ändern – sie fordern eine grundlegende Neuausrichtung und Umstrukturierung der Südtiroler Sportwelt. Das Schlimme: Nicht die sportlichen Spitzenleistungen zählen, sondern Symbolpolitik und das auf Kosten der Athletinnen und Athleten. Für die JG in der SVP ein Unding, zu dem sie Stellung nimmt!

„Südtiroler Athletinnen und Athleten sind sportliche Vorbilder, mischen in der Spitzenklasse mehrerer Sportarten mit, sie gewinnen Preise und Medaillen und gehören auch bei den nun stattfindenden Olympia-Winterspielen zum Spitzenfeld“, unterstreicht Anna Künig, Vorsitzende der Jungen Generation. „Im Vordergrund steht für uns der Sport und wir sowie vermutlich ganz Südtirol freuen uns vor allem auch auf und für unsere Ausnahmesportlerinnen und -sportler, auf die wir stolz sein können.“

Hannah Tabarelli, JG-Bezirksvorsitzende des Bezirkes Bozen Stad & Land, ergänzt zudem: „Gerade Großsportveranstaltungen wie die diesjährigen Olympiaspiele sind optimal, um sich als erfolgreiche Minderheit auf der Weltbühne zu präsentieren.“

Für die STF scheinen sportliche Spitzenleistungen und der Spaß am Sport jedoch nebensächlich zu sein: „Selbst hier scheint es wichtiger zu sein, zu politisieren und politisches Kleingeld aus der Situation zu schlagen. Schade!“, bedauert Künig. „Man möchte meinen, dass man es so langsam lernen müsste.“

Die JG betont: Es geht hier nicht darum, die Themen von Heimat, Herkunft und Identität kleinzureden – im Gegenteil! Aber gerade aufgrund unserer Südtiroler Geschichte sollten wir wie niemand sonst verstehen, wie unglücklich es ist, diese politische Diskussion auf Kosten der Athletinnen und Athleten auszutragen.

„Die Shitstorms rund um Tennisass Jannik Sinner sind gerade erst abgeflaut und trotzdem weiß die Landtagsfraktion der Südtiroler Freiheit nichts Besseres, als schon wieder die nächste Polemik auf dem Rücken Südtiroler Athletinnen und Athleten vom Zaun zu brechen. So geht es nicht!“, unterstreicht die JG.

Laut JG solle Sportpolitik fördern, statt instrumentalisieren. Schließlich sollten die Leistungen der Athletinnen und Athleten im Mittelpunkt stehen.