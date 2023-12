JG-Vinschgau: Schnellbus Mals-Landeck nimmt Fahrt auf

Schlanders – Lange hat die Junge SVP Vinschgau auf diesen Moment hingearbeitet – am Sonntag, den 10. Dezember startete endlich der erste Schnellbus von Mals in Richtung Landeck. Die Busverbindung, welche in anderthalb Stunden die 75 Kilometer zwischen den Orten in Süd- und Nordtirol bewältigt ist direkt an der Vinschger Bahn und am Railjet angeschlossen und ist somit besonders für Studenten attraktiv.

Seit Jahren setzt sich die Junge Generation in der SVP im Vinschgau für die Realisierung einer Schnellbus-Verbindung zwischen Mals und Landeck ein. Am Wochenende war es dann endlich soweit – der erste Bus startete um 6.40 Uhr von Mals in Richtung Nordtirol. Der Bezirksvorsitzende der JG-Vinschgau Matthias Tappeiner freut sich, dass eine langjährige Forderung der Jungen SVP nun endlich umgesetzt werden konnte: „Gemeinsam mit der SVP-Vinschgau und dem Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider arbeiten wir seit langem an der Umsetzung dieses Projekts, welches vor allem für Grenzpendler und Studenten attraktiv ist. Es freut uns, dass dieser langersehnte Wunsch, welcher vor allem aus der Vinschger Jugend kommt, nun endlich umgesetzt werden konnte!“

Die Verbindung, welche in anderthalb Stunden die 75 Kilometer zwischen dem Südtiroler Mals und dem Nordtiroler Landeck bewältigt verkehrt seit dem gestrigen Sonntag 14 mal täglich.

„Diese Busverbindung stand in den vergangenen Jahren ganz oben auf jeder Tagesordnung der politischen Treffen zwischen SVP Bezirk und Bürgermeisterrunde mit Landeshauptmann und dem zuständigen Landesrat Daniel Alfreider. SVP-Landtagsabgeordneter Sepp Noggler hat über Jahre bei jeder Gelegenheit in Bozen oder Innsbruck bei den Landeshauptleuten Platter und jetzt Mattle und ganz besonders beim neuen Verkehrslandesrat in Innsbruck Renè Zumtobel auf die Einführung dieser neuen Buslinie gedrängt“, so der SVP-Bezirksobmann Albrecht Plangger.

„Diese Verbindung, welche auch als hervorragende grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen zwei europäischen Regionen gesehen werden kann, ist vor allem ein großer Vorteil für die Studenten aus dem Vinschgau“, weiß Matthias Tappeiner, „Die Linie ist direkt an die Vinschger Bahn und am Railjet angebunden.“

„Es hat lange gedauert, wir haben aber nie „lugg“ gelassen und nun hat sich die politische Arbeit gelohnt. Wir sind überzeugt, dass es sich um ein attraktives Mobilitätsangebot für die ganze Region handelt,“ so der Bezirksjugendreferent Matthias Tappeiner und Bezirksobmann Albrecht Plangger unisono.

Die Junge Generation dankt dem Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider und dem SVP-Bezirk Vinschgau für die gute Zusammenarbeit zur Umsetzung dieses Projektes.