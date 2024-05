“Josefi statt Tag der Republik”

Von: luk

Bozen – Am Sonntag ist es wieder soweit: Italien begeht den „Tag der Republik“. “Weder historisch, noch emotional, noch politisch hat Südtirol mit diesem Feiertag etwas zu tun! Deshalb bekräftigen wir den Vorschlag, den Feiertag am 2. Juni hierzulande durch den Josefitag zu ersetzen”, so die Süd-Tiroler Freiheit.

“Der Tag der Republik erinnert an die Volksabstimmung von 1946, bei der sich die Italiener zwischen Monarchie und Republik entscheiden konnten. Südtirol durfte nicht mitstimmen, da man die Südtiroler zurecht nicht als Italiener betrachtete“, betont der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll.

Und er zeigt auf: „Es ist nichts anderes als Geschichtsfälschung, in Südtirol den Tag der Republik zu feiern. Südtirol suchte sich die Zugehörigkeit zu dieser Republik nicht freiwillig aus. Im Gegenteil: 1946 hatte sich fast die gesamte wahlberechtigte Bevölkerung in einer Unterschriftensammlung für die Wiedervereinigung mit Tirol und Österreich ausgesprochen.“

Seit Jahren setzt sich die Süd-Tiroler Freiheit dafür ein, den Josefitag wieder als gesetzlichen Feiertag einzuführen.