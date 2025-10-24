Aktuelle Seite: Home > Politik > Josefsheim geht an die Bezirksgemeinschaft über
Unentgeltliche Übertragung

Josefsheim geht an die Bezirksgemeinschaft über

Freitag, 24. Oktober 2025 | 13:59 Uhr
Das Josefsheim in Bruneck wird unentgeltlich an die Bezirksgemeinschaft Pustertal übertragen. Diesen Beschluss hat die Landesregierung am 24. Oktober gefasst.
LPA/Archiv Abteilung Vermögen
Von: Ivd

Bozen/Bruneck – In ihrer heutigen Sitzung hat die Landesregierung auf Vorschlag des Landesrats für Vermögensverwaltung, Christian Bianchi, die unentgeltliche Übertragung der Liegenschaft „Josefsheim“ an die Bezirksgemeinschaft Pustertal genehmigt.

Das Gebäude, das sich in Oberragen in Bruneck befindet und eine Gesamtfläche von 2.160 Quadratmetern aufweist, beherbergt derzeit ein Tageszentrum und eine Wohngruppe für Menschen mit Autismus sowie eine Beschäftigungswerkstatt. In Zukunft sollen in der Einrichtung weitere sozial- und gesundheitsbezogene Dienste untergebracht werden, darunter ein Tageszentrum für Menschen mit Demenz und eine Rehabilitationswerkstatt, wodurch das Angebot an Betreuung und Inklusion im Gebiet erweitert wird.

“Mit dieser unentgeltlichen Übertragungstellen stellen wir sicher, dass das Gebäude weiterhin für soziale und gesundheitliche Zwecke genutzt wird, zum Wohl der besonders schutzbedürftigen Menschen und ihrer Familien. Es handelt sich um ein wichtiges Zeichen der Zusammenarbeit mit der Bezirksgemeinschaft Pustertal und der Aufmerksamkeit für die konkreten Bedürfnisse der Bevölkerung”, erklärte Landesrat Bianchi bei der Pressekonferenz nach der Sitzung der Landesregierung.

Die unentgeltliche Übertragung spiegle den Willen des Landes wider, wohnortnahe Sozialdienste zu fördern und die lokale Bevölkerung zu unterstützen.

Bezirk: Bozen, Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
