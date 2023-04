Julia Unterberger fordert mehr Engagement zur Rettung des Planeten

Rom – “Morgen ist Welttag der Erde, ein Gedenktag, der 1970 in den Vereinigten Staaten eingeführt wurde, als eine Reihe von Umweltkatastrophen die amerikanische Öffentlichkeit auf die ökologischen Kosten des Konsums und der ungezügelten industriellen Entwicklung aufmerksam machte. Mehr als 50 Jahre später befinden wir uns mitten in einer Klima- und Umweltkrise, die das Gleichgewicht unseres Planeten für immer zu verändern droht”. Dies schreibt die Präsidentin der Autonomiegruppe, Julia Unterberger, in einer Aussendung.

„Leider wird nicht genug getan, um diesen Wettlauf mit der Zeit zu gewinnen. Viele Länder und politische Kräfte versuchen, Politiken für den ökologischen Umbau des Produktions- und Gesellschaftssystems zu verwässern oder gar zu verhindern”, so Unterberger.

“Das sehen wir auch in Italien, mit einer Regierung, die sich allen europäischen Initiativen zur Verringerung der Schadstoffemissionen widersetzt, von den Vorschriften zur Energieeffizienz der Gebäude, über diejenigen gegen die Umweltverschmutzung durch benzin – und dieselbetriebene Autos , bis zum Verbot von Laborfleisch, obwohl es sich als Alternative zur Massentierhaltung und die damit einhergehende Umweltbelastung erweisen könnte”, so Unterberger.

“Italien gehört zu den europäischen Ländern, die am stärksten von Umweltkatastrophen betroffen sind: Dürre und die Zunahme extremer Wetterereignisse führen dazu, dass die Schäden an Wohnhäusern, Infrastrukturen und landwirtschaftlicher Produktion von Jahr zu Jahr zunehmen. Aus diesem Grund”, so die SVP-Senatorin, “ist ein radikales Umdenken erforderlich, bevor es zu spät ist: In wenigen Jahren werden mehrere Teile des Planeten unbewohnbar werden, was enorme Auswirkungen auf die Migrationsströme haben wird. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Gedenktag dazu dient, das Bewusstsein für das Phänomen zu schärfen und darauf hinzuweisen, dass die Zeit der leeren Worte vorbei ist. Wenn der Planet gerettet werden soll, muss die Politik handeln, und zwar schnell.“