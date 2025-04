Kampf gegen Entgeltdiskriminierung bestimmt Equal Pay Day

Von: Ivd

Bozen – Rund 35 Frauen trafen sich heute um 10.00 Uhr am Waltherplatz in Bozen, um bei einem Flashmob auf den Equal Pay Day hinzuweisen. Dabei geht es um die Tatsache, dass Frauen in Südtirol auch im Jahr 2025 im Durchschnitt um 17,3 Prozent weniger verdienen als Männer.

Wie bereits im Rahmen der Pressekonferenz vor einer Woche vorgestellt, legt der Landesbeirat für Chancengleichheit den Schwerpunkt in diesem Jahr auf die Beendigung der Entgeltdiskriminierung, um damit Gleichheit zu schaffen. Unterstützt wird der Beirat dabei von 66 Partnerorganisationen. Informiert wird noch den ganzen Tag auf insgesamt 51 Infoständen, die im ganz Südtirol zu finden sind.