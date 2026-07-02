Aktuelle Seite: Home > Politik > Kandidatur für UNO-Sicherheitsrat kostete zehn Millionen
"Team Österreich" bei der Kür zum Ratsmitglied in New York

Kandidatur für UNO-Sicherheitsrat kostete zehn Millionen

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 18:28 Uhr
\
APA/APA/BMLV/MBNY/ARNO MELICHAREK
Schriftgröße

Von: apa

Die – letztlich erfolgreiche – Kandidatur Österreichs für den UNO-Sicherheitsrat hat den Steuerzahler zehn Millionen Euro gekostet. Das gab das Außenministerium am Donnerstag bekannt. Veranschlagt gewesen war ein doppelt so hoher Betrag: zehn Millionen Euro im Jahr 2025 und weitere zehn Millionen im Jahr 2026. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) zeigte sich erfreut: “Durch Sparsamkeit und Effizienz haben wir (…) nur halb so viel ausgegeben, wie budgetiert war.”

Sieben Millionen Euro Beiträge an UNO-Organisationen

Österreich war Anfang Juni in New York durch die Vollversammlung der Vereinten Nationen als nicht ständiges Mitglied für die Jahre 2027 und 2028 in den Sicherheitsrat, das mächtigste UNO-Gremium, gewählt worden. Aus der Gruppe der westeuropäischen Staaten hatten sich neben Österreich auch Deutschland und Portugal beworben. Gewählt wurden Österreich und Portugal. Der UNO-Sicherheitsrat hat fünf ständige Mitglieder, die Vetomächte China, Russland, USA, Frankreich und Großbritannien, sowie zehn wechselnde Mitglieder.

Der Kassasturz nach der erfolgten Wahl Österreichs ergab, dass das Außenministerium voriges Jahr rund 4,6 Millionen Euro für die Werbekampagne ausgab, heuer waren es rund 5,3 Millionen. Den Löwenanteil an den Aufwendungen machten insgesamt knapp sieben Millionen an freiwilligen Beiträgen für UNO-Organisationen, “in denen Österreich seine Position international stärken konnte”, aus, teilte das Außenministerium mit.

“Unsere Kampagne war trotz Sparkurs erfolgreich und Österreich wurden in den Sicherheitsrat gewählt”, resümierte Meinl-Reisinger. “Mit unserem Einsatz, unserer Disziplin und gezielter Beziehungsarbeit stärken wir Österreichs Stimme in der Welt, ohne unser Budget zu strapazieren.” Die Ministerin bedankte sich diesbezüglich bei den vier Sonderemissären Altbundespräsident Heinz Fischer (ursprünglich SPÖ), Ex-EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP), der früheren Europaabgeordneten Ulrike Lunacek (Grüne) und Ex-Verteidigungsminister Herbert Scheibner (früher FPÖ/BZÖ), “die ehrenamtlich um Stimmen für Österreich gelaufen sind”.

Kosten von acht Millionen Euro für Sicherheitsratsmitgliedschaft

So sparsam sie war, hat die erfolgreiche Kampagne auch Mehrkosten zur Folge. Konkret wurden acht Millionen Euro für die zweijährige Mitgliedschaft Österreichs im UNO-Sicherheitsrat veranschlagt, teilte eine Sprecherin der Außenministerin der APA auf Anfrage mit. Die jeweils vier Millionen Euro seien bereits im Doppelbudget 2027/28 berücksichtigt worden. Die eingesparten Mittel seien der Haushaltsrücklage zugeführt worden und stünden dem Gesamtbudget des Bundes zur Verfügung, hieß es ebenfalls auf Anfrage. Für das vergangene Jahr sei dies schon geschehen, für 2026 befinde sich das im laufenden Vollzug.

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wohnungsnotstand: “So bleiben wir unattraktiv”
Kommentare
51
Wohnungsnotstand: “So bleiben wir unattraktiv”
Zittern vor neuem invasiven Schädling
Kommentare
45
Zittern vor neuem invasiven Schädling
Riva del Garda: “Es fällt immer schwerer, das Spiel der Jugendlichen zu tolerieren”
Kommentare
36
Riva del Garda: “Es fällt immer schwerer, das Spiel der Jugendlichen zu tolerieren”
Streit um Pflichtkurse für Privatzimmervermieter
Kommentare
30
Streit um Pflichtkurse für Privatzimmervermieter
Meran: Jugendliche auf Spielplatz überfallen und beraubt
Kommentare
24
Meran: Jugendliche auf Spielplatz überfallen und beraubt
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 