Bozen – Südtirol könnte als eigenständiger Staat überleben. Zu diesem Fazit kommt der Verein “Noiland Südtirol-Sudtirolo”. Der Verein hat mehrere Experten damit beauftragt, zu untersuchen, ob Südtirol alle Voraussetzungen erfüllt, um zu einem unabhängigen Staat zu werden und die Antwort lautet “Ja”. Allerdings könne das nur gelingen, wenn alle Sprach- und Volksgruppen in Südtirol sich gemeinsam dafür einsetzen, betonen die Experten.

Der Verein Noiland Südtirol-Sudtirolo hat sein „Weißbuch“ zur Südtiroler Eigenstaatlichkeit unter dem Titel „Kann Südtirol Staat?“ veröffentlicht und am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz an der Eurac in Bozen vorgestellt.

„Kann Südtirol Staat?“ entstand in Zusammenarbeit mit verschiedenen Expertinnen und Experten. In den 40 Kapiteln gehen die Autorinnen und Autoren des Buches der Frage nach, ob Südtirol als eigenständiger Staat bestehen kann. Das Ergebnis ist eindeutig: Südtirol hat alle politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen, um als unabhängiger Staat erfolgreich zu sein. So wie auch Luxemburg, Malta, Island oder die drei baltischen Staaten.

Die Autorinnen und Autoren – mit unterschiedlicher Haltung zur Eigenstaatlichkeit – beschäftigten sich auch eingehend mit der Frage, wie weit die Forderung nach politischer Mitbestimmung gehen kann und was Demokratie eigentlich darf. Soll es in einem geeinten Europa möglich sein, einen neuen Staat zu gründen, wenn die Mehrheit der betroffenen Bevölkerung es wünscht?

Kritik zu dem Werk kommt von Fratelli d’Italia. Alessandro Urzì und Marco Galateo haben ihr Unverständnis und Unbehagen kundgetan. Außerdem wurde der Sachverhalt dem Innenministerium dargelegt.