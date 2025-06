“Kathrin” bohrt ab 20. Juni bei Villnöß

Von: mk

Villnöss/Gufidaun – Die Arbeiten an der Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel (BBT) gehen weiter voran. Am Freitagnachmittag, 20. Juni, wird auf der Baustelle “Prader” am Eingang des Villnößtals die beeindruckende Tunnelbohrmaschine (TBM) “Kathrin” in Betrieb genommen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Montage startet in den kommenden Wochen der Vortrieb.

Die Andrehfeier findet am Freitag, 20. Juni 2025, um 15.00 Uhr an der BBT-Baustelle “Prader” bei der Schmelze bei der Einfahrt ins Villnößtal statt.

Landeshauptmann Arno Kompatscher, Mobilitäts- und Infrastrukturenlandesrat Daniel Alfreider sowie Vertreter von RFI – Rete Ferroviaria Italiana, Italferr und des ausführenden Unternehmens Consorzio Dolomiti werden an der Andrehfeier teilnehmen.