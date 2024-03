Kein Aufnahmestopp im Sanitätsbetrieb

Bozen – Der Südtiroler Sanitätsbetrieb stellt in Bezug auf diesbezügliche Pressemeldungen klar, dass kein Aufnahmestopp für Personal von der Direktion verfügt worden ist.

“Alle freien Stellen werden nach wie vor entsprechend den vorgesehenen Verfahren besetzt. Die Herausforderung besteht eher darin, gut ausgebildetes Personal in ausreichender Anzahl zu finden“, stellt Generaldirektor Christian Kofler fest.

Die neue Führung sei in diesen Tagen dabei, sich einen Überblick über die generelle Stellenplansituation zu verschaffen sowie auch einzelne Situationen, die eventuell aufgrund von verwaltungstechnischen Gründen von einer Verspätung betroffen sind, zu überprüfen.

“Es kann allerdings sein, dass in einzelnen Situationen eine Abklärung der Stellenplansituation notwendig ist. Dies wird Generaldirektor Christian Kofler prüfen und die entsprechenden Weisungen in den kommenden Tagen veranlassen”, heißt es in einer Aussendung.