Kfz-Steuer für Lkw: STF fragt nach

Bozen – Im Südtiroler Landtag war heute auch die KFZ-Steuer Thema: Ein Bürger hat Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) darauf aufmerksam gemacht, dass laut den Südtiroler Einzugsdiensten die Kfz-Steuer für Lkw viermonatlich geschuldet ist. Über die verschiedenen Portale ist es jedoch nur möglich, die Kfz-Steuer für ein gesamtes Jahr zu bezahlen. Außerdem ist es über die Portale nicht möglich, Nachzahlungen zu tätigen, wenn beispielsweise aufgrund von Versäumnissen Beträge der Kfz-Steuer offen sind. Deshalb stellte Knoll folgende Fragen: Warum ist es über die verschiedenen Portale nicht möglich, die Kfz-Steuer für LKW alle vier Monate – so wie vorgesehen – zu bezahlen? Wird man dafür sorgen, dies zu ermöglichen? Warum ist es über die verschiedenen Portale nicht möglich, Steuernachzahlungen samt Steuerstrafen und Verzugszinsen zu tätigen? Wird man dafür sorgen, dies zu ermöglichen? Bürger beklagen zudem lange Wartezeiten auf E-Mail-Antworten der Südtiroler Einzugsdienste AG: Woran liegt dies, und was gedenkt man zu unternehmen, um E-Mail-Anfragen schneller beantworten zu können?

LH-Stv. Waltraud Deeg erklärte, dass die Zahlung der Kfz-Steuer – wie in ganz Italien – über das entsprechende Portal erfolge, das keine Aufteilung nach Monaten vorsehe. Es bestehe jedoch die Möglichkeit, sich dafür direkt an den Südtiroler Einzugsdienst zu wenden. Die Zahlung sei auch nach dem Fälligkeitsdatum möglich, wobei Zinsen und Gebühren zu zahlen seien. Was die Antworten auf E-Mail-Anfragen betreffe, werde bei zahlreichen Anfragen innerhalb einiger Tage eine Antwort versandt, telefonisch sei der Einzugsdienst täglich erreichbar. Die Südtiroler Einzugsdienste AG arbeite ständig daran, ihren Service zu verbessern.