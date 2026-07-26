Kiew unter russischem Raketenbeschuss

Von: APA/Reuters
Russland greift die ukrainische Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen an. Das teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Herabfallende Trümmerteile lösen nach Angaben des Bürgermeisters in mindestens drei Bezirken Brände aus.
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Russland greift die ukrainische Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen an. Das teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Herabfallende Trümmerteile lösen nach Angaben des Bürgermeisters in mindestens drei Bezirken Brände aus.
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