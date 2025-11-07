Kinder-Sexpuppen auf Shein auch in Italien erhältlich

Von: Ivd

Rom – „Die Europäische Kommission muss strenge Maßnahmen gegen den Onlinehändler Shein ergreifen, nicht nur zum Schutz Frankreichs, sondern des gesamten europäischen Wirtschaftsraums. Es wäre äußerst schwerwiegend, wenn solche obszönen Produkte etwa auch nach Italien gelangen würden“, so die Vorsitzende der Autonomiegruppe im Senat, Julia Unterberger, in einer Mitteilung.

„Schon der bloße Gedanke, dass Sexpuppen, die wie Kinder aussehen verkauft werden könnten, löst Ekel und Abscheu aus. Dabei handelt es sich um kinderpornografisches Material, das die chinesische Plattform, unter Verletzung der europäischen Handelsvorschriften, verkauft. Frankreich hat die Plattform vorerst suspendiert, bis eine Entscheidung auf europäischer Ebene getroffen wird.

Ich vertraue darauf, dass auch die italienischen Behörden alle notwendigen Kontrollen durchführen, denn die französischen Behörden haben nicht nur den Fall der Puppe gemeldet, sondern auch große Mengen an Schusswaffen, Messer mit erheblichen Klingenlängen und andere gefährliche Gegenstände.

Die Europäische Union darf nicht zulassen, dass ihr Markt zum Umschlagplatz für Akteure wird, die unsere Regeln missachten und den Verkauf solcher Abscheulichkeiten vorantreiben.“