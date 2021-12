Klimastreik am Freitag in Bozen

Bozen – Am kommenden Freitag, den 10. Dezember, ruft das Bündnis “Climate Action Southtyrol” zum Klimastreik auf. „Wir machen damit auf den unzureichenden Klimaplan der Südtiroler Landesregierung aufmerksam, sowie auf die zwölf Forderungen zum Klimaplan (einsehbar auf der Webseite www.climateaction.bz), die das Bündnis an die Landesregierung stellt“, heißt es in einer Aussendung. Der Protest wird um 11.00 Uhr auf den Talferwiesen, in der Nähe der Talferbrücke, stattfinden. Es müssen Schutzmasken entsprechend der Covid-Maßnahmen getragen werden.

„Die im aktuellen Entwurf des Klimaplans formulierten Ziele und Strategien reichen nicht aus, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Das ist eine Mindestanforderung an jeden vernünftigen Klimaplan und steht in starkem Kontrast zum großen Potential, das Südtirol hat, eine der fortschrittlichsten Regionen in Sachen Klimaschutz zu werden“, erklärt die Bewegung.

Dafür müsse aber eine konsequente Kursänderung eingeleitet werden, denn sogar die Ziele aus dem Klimaplan 2011, die für das Jahr 2020 angelegt waren, seien verfehlt worden. Wenn sich die Herangehensweise an die Klimakrise in Südtirol nicht ändert, riskiere man durch verfehlte Ziele unwiderrufliche Schäden in unserer Umwelt und Gesellschaft.

Daher rufe man die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger dazu auf, die zwölf Forderungen zum Klimaplan, die das Bündnis “Climate Action Southtyrol” am 12. November vorgestellt hat, ernst zu nehmen. „Weiterhin rufen wir die Zivilgesellschaft sowie Unternehmen dazu auf, die Forderungen auf der Webseite www.climateaction.bz durch eine digitale Unterschrift zu unterstützen.“

Der Entwurf zum Klimaplan müsse so überarbeitet werden, dass er mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens und mit Klimagerechtigkeit vereinbar sei. „Alles andere ist extrem fahrlässig“, schreibt das Bündnis Climate Action Southtyrol.