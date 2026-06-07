Aktuelle Seite: Home > Politik > Klinik: Fünf Tote bei Angriff Israels im Gazastreifen
Kriegsschäden im Gazastreifen

Klinik: Fünf Tote bei Angriff Israels im Gazastreifen

Sonntag, 07. Juni 2026 | 14:59 Uhr
Kriegsschäden im Gazastreifen
APA/APA/AFP (Archiv-/Themenbild)/BASHAR TALEB
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters/ANSA

Bei einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen sind nach Krankenhausangaben am Sonntag fünf Palästinenser getötet worden. 15 weitere Menschen hätten bei einem Angriff auf einen Polizei-Kontrollpunkt im Bereich der Stadt Khan Younis Verletzungen erlitten, teilte das Nasser-Krankenhaus mit. Die Polizeikräfte im Gazastreifen werden von der islamistischen Hamas kontrolliert. Ein Sprecher der israelischen Armee teilte mit, man prüfe die Berichte über den Angriff.

Offiziell gilt seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe im Gazastreifen. Dennoch kommt es immer wieder zu israelischen Angriffen und bewaffneten Zwischenfällen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Auseinandersetzung erschüttert Bozner Innenstadt
Kommentare
132
Auseinandersetzung erschüttert Bozner Innenstadt
Fahrradboom bringt Regionalzüge an ihre Grenzen
Kommentare
96
Fahrradboom bringt Regionalzüge an ihre Grenzen
EU-Westbalkan-Gipfel macht Tempo bei Erweiterung
Kommentare
24
EU-Westbalkan-Gipfel macht Tempo bei Erweiterung
„Keine Lust auf Amerika“: Reiseveranstalter beklagt geringe Nachfrage
Kommentare
24
„Keine Lust auf Amerika“: Reiseveranstalter beklagt geringe Nachfrage
Südtirol beteiligt an internationalem Wolfsmonitoring
Kommentare
22
Südtirol beteiligt an internationalem Wolfsmonitoring
Anzeigen
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
in Obereggen wieder geöffnet!
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 