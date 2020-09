Knappes Ergebnis auch in Abtei

Abtei – Auch im Gadertal sind die Wahlergebnisse in einigen Gemeinden äußerst knapp ausgefallen. In Abtei wurde Bürgermeister Iaco Frenademetz in seinem Amt bestätigt. Er erreichte einen Stimmenanteil von 43,4 Prozent.

Damit liegt er nur knapp vor Manfred Canins, für den 42,2 Prozent der Wählerinnen und Wähler gestimmt hatten.

Dritter wurde Christian Pedevilla mit nur 14,4 Prozent.