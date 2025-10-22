Aktuelle Seite: Home > Politik > Kommission legt Abschlussbericht zu Peršmanhof-Einsatz vor
Der Persmanhof war Schauplatz eines NS-Massakers an Kärntner Slowenen

Kommission legt Abschlussbericht zu Peršmanhof-Einsatz vor

Mittwoch, 22. Oktober 2025 | 21:31 Uhr
Der Persmanhof war Schauplatz eines NS-Massakers an Kärntner Slowenen
APA/APA/MZEZ RS
Schriftgröße

Von: apa

Knapp drei Monate nach dem umstrittenen Polizeieinsatz am Peršmanhof in Kärnten legt die vom Innenministerium eingesetzte Analysekommission am Donnerstag ihren Abschlussbericht vor. Der vierstündige Großeinsatz am 27. Juli bei einem antifaschistischen Camp an einer wichtigen Gedenkstätte für den Widerstand slowenischer Partisanen gegen das NS-Regime hatte für massive Kritik – auch aus dem slowenischen Nachbarland – gesorgt.

Die als Reaktion eingesetzte Kommission, der slowenische Volksgruppenvertreter sowie Vertreter aus Wissenschaft, Gedenkkultur und Justiz angehören, soll nun eine Evaluierung des Polizeieinsatzes sowie Empfehlungen vorlegen. Laut Berichten von “Standard” und “Kleine Zeitung” dürfte die Kommission unter der Leitung von Sektionschef Mathias Vogl klar eine Rechtswidrigkeit des Einsatzes festgestellt haben.

Grundlage für den Einsatz war ein Verdacht von Verwaltungsübertretungen nach dem Kärntner Naturschutzgesetz und dem Kärntner Campingplatzgesetz. Der stellvertretende Leiter des Landesamts Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE), der den Einsatz geleitet hat, wurde Ende September bis auf weiteres einer anderen Dienststelle zugewiesen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
64
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Kommentare
54
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Kommentare
30
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Kommentare
26
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
25
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Anzeigen
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 