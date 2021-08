Kompatscher befürwortet Green Pass für Skigebiete

Bozen – Nachdem im letzten Winter die Skigebiete nicht aufsperren durften, versucht die Landesregierung bereits jetzt die Weichen dafür zu stellen, dass die Skisaison heuer nicht ins Wasser fällt. Bei einem Gespräch mit Gesundheitsminister Roberto Speranza am Rande des Treffens in Rimini hat Landeshauptmann Arno Kompatscher nicht nur über die Anwendung des grünen Passes an Schulen gesprochen, berichtet Alto Adige online.

„Wir sind für den Einsatz des Nachweises, um Zugang zu Skigebieten zu erlangen“, erklärte Kompatscher. Den Betreibern der Aufstiegsanlagen und den Touristikern biete man auf diese Weise einerseits die Möglichkeit, sich auf die Öffnung vorzubereiten, und die Bürgern wüssten andererseits, dass es eine Wintersaison gebe, erklärte Kompatscher.

Kompatscher drängte in Rimini, dass das Thema so bald wie möglich angegangen werde. Angesichts der Tatsache, dass mehrere Ministerien in den Bereich involviert sind, habe man verlangt, dass es so bald wie möglich zu einer technischen Auseinandersetzung kommt. Dies gelte auch für Fragen in Zusammenhang mit dem Gebrauch von Masken und anderen Schutzmaßnahmen in öffentlichen Verkehrsmitteln.

„Wir haben auch zum Ausdruck gebracht, dass wir bereit sind, bei der Auseinandersetzung unseren Beitrag zu leisten“, erklärte Kompatscher.