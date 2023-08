Kompatscher stellt mehr als zwei Mio. Euro für Patronate bereit

Bozen – Die Patronate der Region erhalten zusätzliche 2.018.50 Euro. Dieser Betrag wurde auf Vorschlag von Vizepräsident Arno Kompatscher und der Regionalregierung im Nachtragshaushalt der Region genehmigt. 750.000 Euro gehen an die Autonome Provinz Trient und 1.268.00 Euro an die Autonome Provinz Bozen.

Vizepräsident Kompatscher erklärte: „Die Patronate erbringen seit Jahren wichtige Dienste für die Bevölkerung und stellen eine Reihe von sozialen Leistungen für die beiden Provinzen sicher. Es handelt sich um einen grundlegenden Dienst, der den Bürgerinnen und Bürgern Beratung und Zugang zu zahlreichen Sozialleistungen garantiert“.

Die Region finanziert die Patronate anhand eines Systems, das in erster Linie an die Zahl der von ihnen für die Bürgerinnen und Bürger erbrachten Dienstleistungen gebunden ist. „Nach einer Überprüfung der finanzierbaren Tätigkeiten haben wir in die Liste auch die Unterstützung für die Beiträge aufgenommen. Wir haben ferner die während der Corona-Pandemie eingeführte Zusatzfinanzierung für die Patronate bestätigt. Ziel ist es, dass die Patronate den Bürgerinnen und Bürgern noch stärker zur Seite stehen und beide Provinzen mit ihrer Tätigkeit unterstützen können.”