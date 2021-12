Kompatscher wünscht Österreichs Regierung “Erfolg und glückliche Hand”

Bozen – Die Bundesrepublik Österreich hat eine neue Regierung. Am heutigen Montagmittag hat Bundespräsident Alexander van der Bellen den neuen Bundeskanzler Karl Nehammer sowie weitere fünf neue Mitglieder der Bundesregierung angelobt.

Kompatscher: “Österreich bleibt verlässlicher Partner Südtirols”

Mit Blick auf die zweite Regierungsumbildung innerhalb weniger Wochen wünscht Landeshauptmann Arno Kompatscher der neuen Regierung mit Bundeskanzler Karl Nehammer an der Spitze viel Erfolg und eine glückliche Hand: “Die österreichische Bundesregierung übernimmt unter besonderen Vorzeichen eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ich wünsche der neuen Regierung das politische Geschick, um die großen Herausforderungen bewältigen zu können.” Für die Beziehungen zu Südtirol sieht Landeshauptmann Kompatscher Kontinuität gewährleistet: “Wir finden an verschiedenen Schlüsselstellen bekannte Persönlichkeiten, mit denen unsere Landesregierung bereits bisher in Kontakt stand. Ich bin zuversichtlich, dass Österreich unserem Land weiterhin als verlässlicher Partner und Garant unserer Autonomie zur Seite stehen wird. Die bisher gute Zusammenarbeit werden wir nun in einer neuen Konstellation fortsetzen.”

Insgesamt wurden heute sechs neue Regierungsmitglieder angelobt: Der bisherige Innenminister Karl Nehammer folgt als Bundeskanzler auf Alexander Schallenberg, der dieses Amt am 11. Oktober übernommen hatte. Die weiteren neuen Regierungsmitglieder sind Gerhard Karner als Innenminister, Magnus Brunner als Finanzminister und Martin Polaschek als Bildungsminister. Alexander Schallenberg kehrt in das Außenministerium zurück. Claudia Plakolm wird Staatssekretärin im Bundeskanzleramt und übernimmt von Familienministerin Susanne Raab die Jugendagenden.