Der US-Sondergesandte Steve Witkoff kommt nach Moskau

Kreml bestÃ¤tigt PlÃ¤ne Ã¼ber Witkoff-Besuch

Mittwoch, 26. November 2025 | 11:30 Uhr
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff kommt nach Moskau
APA/APA/AFP/MANDEL NGAN
Von: APA/dpa/Reuters

Russland hat am Mittwoch einen Besuch des US-Sondergesandten Steve Witkoff in Moskau bestätigt. Es sei eine “vorläufige Vereinbarung” darüber erreicht worden, dass Witkoff nächste Woche komme, hieß es aus der russischen Hauptstadt. Laut Kreml kommt Witkoff mit einer Reihe weiterer Vertreter der US-Administration für “ukrainische Angelegenheiten”. Wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mitteilte, ist es aber noch zu früh über ein baldiges Ukraine-Friedensabkommen zu sprechen.

Im Ringen um eine Friedenslösung im seit fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg hatte US-Präsident Donald Trump zuvor mitgeteilt, dass Witkoff “vermutlich nächste Woche” mit Putin in Moskau sprechen werde. Der als Unterhändler agierende Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium, Daniel Driscoll, treffe sich mit den Ukrainern.

Die USA hatten vergangene Woche einen 28-Punkte-Plan vorgelegt, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Europäer und Ukrainer haben den von vielen als “russische Wunschliste” kritisierten Plan in Genf mit US-Vertretern nachverhandelt. Nach Angaben aus dem Weißen Haus und aus Kiew sind sich beide Seiten weitgehend einig über eine gemeinsame Position, auf die dann Moskau reagieren müsste.

Wie der Kreml am Mittwoch weiters mitteilte, wurde der US-Friedensplan bei Treffen in Abu Dhabi in dieser Woche nicht erörtert. “Nein, über den Friedensplan wurde in Abu Dhabi nicht diskutiert. Der Friedensplan wurde mit noch niemandem im Detail besprochen”, erklärte Kremlchef Wladimir Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow einem Reporter des russischen Staatsfernsehens. Die amtliche Nachrichtenagentur RIA meldet jedoch unter Berufung auf Uschakow, Moskau habe die jüngsten Versionen des von den USA entworfenen Friedensplans erhalten.

