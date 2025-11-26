Aktuelle Seite: Home > Sport > Skeleton-Weltcup-Bewerbe in Innsbruck-Igls abgesagt
Die Negativschlagzeilen rund um die neue Bahn reißen nicht ab

Skeleton-Weltcup-Bewerbe in Innsbruck-Igls abgesagt

Mittwoch, 26. November 2025 | 00:14 Uhr
Die Negativschlagzeilen rund um die neue Bahn reißen nicht ab
APA
Von: apa

Die geplanten Skeleton-Weltcup-Rennen am Freitag in Innsbruck-Igls werden nicht stattfinden. Das Exekutivkomitee des internationalen Verbands (IBSF) gab am späten Dienstagabend die Absage bekannt. Man folge dem Wunsch der Mehrheit der Athleten (30:21), wurde als Begründung genannt. Der Großteil wollte nicht fahren, da aufgrund einer unzureichenden Bahnpräparierung am vergangenen Wochenende das erste offizielle Skeleton-Training am Montag abgesagt worden war.

Das für Mittwoch angesetzte Training mit vier Läufen wurde als nicht ausreichend angesehen, um auf einer zum Teil neu gebauten Bahn die notwendigen Fahrten zu absolvieren. Jeweils ein Einzelbewerb bei Männern und Frauen sowie ein Mixed-Team-Event hätten über die Bühne gehen sollen. Die abgesagten Rennen werden nun auf einer anderen Bahn ausgetragen. Die IBSF wollte dazu “in den nächsten Tagen” Informationen bekanntgeben.

APA
