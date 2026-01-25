Aktuelle Seite: Home > Politik > Kreml will nicht mit “inkompetenter” EU-Führung verhandeln
EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ist dem Kreml ein Dorn im Auge

Kreml will nicht mit “inkompetenter” EU-Führung verhandeln

Sonntag, 25. Januar 2026 | 14:08 Uhr
EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ist dem Kreml ein Dorn im Auge
APA/APA/AFP (Archiv)/NICOLAS TUCAT


Von: APA/dpa

Der Kreml hat vor dem Hintergrund der Suche nach einer diplomatischen Lösung des Ukraine-Kriegs die politische Führung der EU als inkompetent kritisiert und Verhandlungen mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas ausgeschlossen. Der EU-Führung fehle es an vorausschauenden Visionären, beklagte Kremlsprecher Dmitri Peskow im russischen Staatsfernsehen.

“Das sind irgendwelche ungebildeten, inkompetenten Funktionäre, die nicht in Zukunft schauen und das heute existierende Koordinatensystem verstehen können.” Darunter leide das gesamte System der internationalen Beziehungen, sagte Peskow.

So habe sich die EU von einer ausgedachten Abhängigkeit von russischem Öl und Gas nun in die Abhängigkeit von den USA begeben, argumentierte er. Bei dem Rundumschlag gegen die EU-Funktionäre musste insbesondere die aus Estland stammende Außenbeauftragte Kallas Kritik einstecken. “Mit ihr werden wir nie auch nur irgendetwas besprechen, auch die Amerikaner werden das nicht tun”, behauptete Peskow. Moskau werde einfach abwarten, bis sie ihren Posten räume.

Der Ärger Moskaus begründet sich vor allem auf der Unterstützung der Europäer für die von Russland angegriffene Ukraine. Kremlchef Wladimir Putin hatte im Februar 2022 die Invasion des Nachbarn befohlen. Bis heute hat Russland seine Kriegsziele nicht erreicht – auch weil die Ukraine westliche Hilfe bekommen hat. Nach dem Amtsantritt von Donald Trump als Präsident in den USA ist der bis dahin stärkste Verbündete Kiews allerdings ausgefallen. Trump sieht sich lediglich als Vermittler in dem Krieg, den er vor seiner Wahl versprach, innerhalb von 24 Stunden zu beenden.

Russland verhandelte mit Ukraine und USA

Am Samstag war eine erste Runde direkter Verhandlungen in Abu Dhabi zwischen Delegationen der Ukraine, Russlands und der USA über einen Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ohne erkennbare Fortschritte zu Ende gegangen. Selenskyj bezeichnete die Gespräche dennoch als “konstruktiv” und erklärte, dass beide Seiten zugestimmt hätten, sich in der kommenden Woche erneut in Abu Dhabi zu treffen.

