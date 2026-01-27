Kritik an Werbekampagne der Tirol Werbung

Von: luk

Bozen/Innsbruck – Ein aktuelles Werbesujet der “Tirol Werbung” sorgt für Aufsehen – und vor allem im rechtspatriotischen Lager nörlich und südlich des Brenners für Aufregung. Unter dem Slogan „Tyrol ≠ South Tyrol“ werde Südtirol in englischer Sprache als „different country“ mit einem angeblich „unverständlichen Dialekt“ dargestellt, kritisieren die FPÖ Tirol und die Bewegung Süd-Tiroler Freiheit. Beide sehen darin eine respektlose Darstellung und eine problematische Abgrenzung innerhalb des historisch gewachsenen Tiroler Raums.

Die Südtirol-Sprecherin der FPÖ Tirol, Landtagsabgeordnete Gudrun Kofler, sowie der Abgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll, kritisieren insbesondere die Verwendung von Stereotypen. Südtirol werde auf Pizza, Wein und einen schwer verständlichen Dialekt reduziert, während Tirol mit traditionellen Speisen wie Kaiserschmarrn und Knödeln als „echtes“ Tirol inszeniert werde.

Kofler betont, Tirol sei über Jahrhunderte ein gemeinsamer Kultur-, Sprach- und Lebensraum gewesen – dies- und jenseits des Brenners. Eine derartige Gegenüberstellung schade dem gemeinsamen historischen Selbstverständnis. Auch Knoll spricht von einer künstlichen Abgrenzung, die der Geschichte Tirols nicht gerecht werde.

Besonders kritisch sehen die beiden Politiker, dass die Kampagne aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. Kofler kündigte daher eine schriftliche Anfrage an Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Mario Gerber an. Darin soll geklärt werden, ob das Werbesujet von der Landesregierung inhaltlich genehmigt wurde, welche Kosten angefallen sind und wie künftig sichergestellt werden soll, dass ähnliche Kampagnen vermieden werden. FPÖ Tirol und Süd-Tiroler Freiheit fordern von der “Tirol Werbung” eine Distanzierung von dem Werbesujet sowie ein klares Bekenntnis zum gemeinsamen Tiroler Selbstverständnis.