Kronplatz: Grüne fordern ein Umdenken

Bruneck – Demnächst steht die Behandlung des Projekts der Erneuerung der Aufstiegsanlagen Kronplatz 1+2 mit neuer Piste auf der Tagesordnung der Landesregierung. „Wie schon aus den Stellungnahmen verschiedener Umwelt- und Alpinverbände hervorgeht, ist das Projekt keineswegs so unproblematisch, wie es anfangs dargestellt wurde. Auch der Umweltbeirat hat das Projekt in der vorgelegten Form abgelehnt“, erklären die Grünen in Bruneck.

Die Grünen teilen die Einwände. „Für die Erneuerung der Aufstiegsanlage ist die Verlegung der Mittelstation nicht notwendig, das wurde klar festgestellt, und die geplante neue Piste bedingt die Abholzung von ca. zwölf Hektar Wald – der ökologisch intakt ist – und eine weitere Steigerung des Ressourcenverbrauchs für Betrieb und Beschneiung. Auch die Auswirkung auf das Landschaftsbild ist negativ – freilich ist der Kronplatz bereits stark vom Skibetrieb geprägt, aber er verfügt auch über Naturräume, die unbedingt geschützt werden müssen“, betonen Hanspeter Niederkofler und Elisabeth Mair von der Grünen Fraktion im Gemeinderat Bruneck.

Es sei lange schon Zeit für ein Umdenken, weg vom weiteren Mengenwachstum, nicht ständig „mehr vom Gleichen“, so die Grünen. „Die Landesregierung tut gut daran, dem Gutachten des Umweltbeirats zu folgen“, heißt es abschließend in einer Aussendung.