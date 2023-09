Küchelbergtunnel Meran: 1500 Interessierte besuchten Baustelle

Meran – Großes Interesse seitens der Bürgerinnen und Bürger gab es am Samstag beim Tag des offenen Tunnels auf der Baustelle für die Nord-West-Umfahrung von Meran. Rund 1500 Personen haben die Bauplätze im Norden im Bereich der Handwerkerzone am Purenweg und im Süden beim Gemeindebauhof an der gleichnamigen Bauhofstraße besichtigt und sich dort an den Infopoints informiert und im Küchelbergtunnel über die Arbeiten kundig gemacht.

Vor Ort Fragen der Interessierten beantwortet haben der Mobilitätslandesrat und die Techniker und Vertreter der Bauunternehmen. Vom Küchelbergtunnel wurden bisher 1.600 Meter ausgebrochen; es fehlen somit noch 600 Meter bis der über zwei Kilometer lange Tunnel für die Umfahrung komplett aufgefahren ist. Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Aktuell wird am Tunnelvortrieb in der Goethestraße im Bereich des Alten Krankenhauses Meran und in der Galileistraße unter dem Schulgebäude der Gymnasien Meran gearbeitet. Das sozialwissenschaftliche Gymnasium und die Grundschule Franz Tappeiner wurden bereits unterquert. Auch im Außenbereich gehen die Arbeiten voran. So ist die neue Straße Richtung Kreuzung Dorf Tirol in Bau: Nagelwände, bewehrte Erde und Steinmauern werden angebracht. Zudem werden die Infrastrukturen auf dem Purenweg – der heutigen Zufahrt zur Handwerkerzone Zenoberg – verlegt. Im Bereich der Tiroler Kreuzung ist eine Verkehrsumleitung notwendig, welche in verschiedenen Phasen erfolgen wird.

Laut Mobilitätslandesrat sind Tunnel und Umfahrung ein wichtiges Mobilitätsvorhaben mit Vorteilen für Meran und Umgebung. Die Lebensqualität in Meran soll nach der Eröffnung der Umfahrung, voraussichtlich 2026, bedeutend steigen, da der Durchzugsverkehr unter der Stadt durchgeleitet wird.

Die rund drei Kilometer lange Nord-West- Umfahrung Meran ist derzeit das größte laufende Bauvorhaben des Landes insgesamt. Die neue Nord-West Umfahrung wird an das bereits fertig gestellte erste Baulos der Meraner Umfahrung, also den Tunnel von der Schnellstraße Meran-Bozen MeBo bis zum Meraner Bahnhof anschließen. Die neue Strecke verläuft unterhalb der Goethestraße und des Zenobergs bis hin zur Handwerkerzone von Tirol. Dort wird ein Kreisverkehr als Anschluss in Richtung Passeier, Tirol und Obermais gebaut. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Brücke über die Passer unterhalb der Zenoburg erneuert und abgesenkt.