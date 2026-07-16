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Der Ex-Kanzler will nicht in die Politik zurückkehren

Kurz dementiert mögliche Rückkehrpläne in die Politik

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 17:55 Uhr
Der Ex-Kanzler will nicht in die Politik zurückkehren
APA/APA/AFP/JOE KLAMAR
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Von: apa

Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat zuletzt wieder aufgeflammte Spekulationen über eine mögliche Rückkehr in die Politik dementiert. “Meine Zeit in der Politik habe ich sehr genossen, aber ich möchte nicht mehr in die Politik einsteigen”, erklärte Kurz am Donnerstagabend auf Facebook. Seine politische Heimat sei die Volkspartei, betonte der Ex-ÖVP-Chef wohl mit Blick auf Medienspekulationen über die Gründung einer neuen Wahlplattform.

“Ich war 10 Jahre Spitzenpolitiker, bleibe ein politischer Mensch und habe daher auch immer wieder Kontakt zu ehemaligen Weggefährten, vor allem in der Volkspartei, aber auch außerhalb”, erklärte Kurz, dessen Treffen unter anderem mit FPÖ-Chef Herbert Kickl die Spekulationen in den vergangenen Wochen erneut befeuert hatten. Dass er nicht mehr in die Politik einsteigen wolle, habe er ohnehin schon oft gesagt und das sei “im Gegensatz zu den Spekulationen auch die Realität”, so der Unternehmer.

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