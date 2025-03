Lästiger Engpass auf der Straße zum Jaufenpass fällt weg

Von: mk

St. Leonhard – Auf der Jaufenpassstraße (SS 44) oberhalb von St. Leonhard in Passeier sind nun die Arbeiten zur Erneuerung und Verbreiterung der Brücke gestartet.

Bisher war der dortige Engpass ein erhebliches Hindernis für den Verkehr. Die Linienführung des Verkehrswegs auf der Bergseite wurde bereits angepasst. Jetzt wird die talseitige Stützmauer mit Spritzbeton und Nägeln stabilisiert. Gleichzeitig wird die Brücke saniert und verbreitert, um den Verkehr sicher und flüssig führen zu können.

“Durch diesen Eingriff verbessern wir nicht nur den Verkehrsfluss, sondern auch die Sicherheit auf einer der wichtigsten Passstraßen Südtirols”, sagt Mobilitäts- und Infrastrukturenlandesrat Daniel Alfreider.

Das Land investiert rund 165.000 Euro in die Arbeiten. Um Beeinträchtigungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, wird in verkehrsarmen Zeiten gearbeitet, teilweise auch nachts. Bereits in wenigen Wochen sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Bis Ende März gibt es im Baustellenbereich eine Einbahnregelung für den Verkehr.