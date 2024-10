Lana gewinnt Südtiroler Mobilitätspreis 2024

Von: Ivd

Bozen/Lana/Gries – Die Gemeinde Lana hat den Mobilitätspreis 2024 gewonnen. Mit dem Projekt “Lana moves local” will Lana die lokale Wirtschaft und nachhaltige Mobilität anhand von vielfältigen Maßnahmen fördern. Dazu zählen Fahrrad-Events, Verkehrserziehung und Sensibilisierung in den Schulen, die Aktion “Ebike2work”, der Ausbau von E-Ladestationen etc. Außerdem verbessert die Gemeinde stetig die lokalen Verkehrs- und Infrastruktureinrichtungen. Bürgermeister Helmut Taber (Gemeinde Lana) nahm heute die Glückwünsche und den Siegerscheck in Höhe von 6.000 Euro entgegen.

Den zweiten Platz sicherte sich Durst Group mit dem Projekt “Durst Gruppe – Mobilitätskonzept”. Diese Initiative, die einen umfassenden Ansatz zur Förderung nachhaltiger Mobilität beinhaltet, wurde mit 2.000 Euro belohnt.

Den dritten Platz mit 1.000 Euro Preisgeld erreichte der Raiffeisenverband Südtirol mit der Aktion “EcoMove: Gemeinsam zu grüner Mobilität”, die Online-Schulungen, Telearbeit, Spesenrückvergütung für den Südtirol Pass, sichere Radabstellanlagen mit Duschen etc. beinhaltet.

Vergeben wurde auch der Sonderpreis der Jury, der mit 1.000 Euro dotiert ist. Dieser ging an die Bürgerkapelle Gries für die Initiative “Klingender Zug”. Die Kapelle reiste im Oktober 2023 zu einem Auftritt beim Meraner Traubenfest mit dem Zug an. 60 Musikanten, die Marketenderinnen und der Fähnrich fuhren dabei vom Bahnhof Sigmundskron nach Meran. Auf der Rückreise gaben sie im Zug ein Ständchen.

“Da das individuelle Mobilitätsbedürfnis stetig zunimmt, müssen wir uns überlegen, wie die Mobilität von morgen bestmöglich und nachhaltig gelingen kann. Dazu braucht es die Mitarbeit aller. Die Teilnehmer an der heurigen Ausgabe des Mobilitätspreises haben dazu beigetragen, Mobilität neu zu denken”, sagte der Direktor des Ressorts für Mobilität Martin Vallazza, der mit dem Bereichsleiter Green Mobility in der Sta – Südtiroler Transportstrukturen AG Harald Reiterer die Preise übergab.

Der Mobilitätspreis wurde auf Vorschlag des Südtiroler Landtages eingeführt und war heuer zum achten Mal von der Landesregierung ausgeschrieben worden. Mit dem Preis will das Land Südtirol zur Entwicklung innovativer Ideen und Strategien für eine nachhaltige Mobilität anregen. Zudem ist der Preis eine öffentliche Anerkennung für alle, die sich in diesem Bereich einsetzen. 25 Teilnehmer hatten heuer bis Ende Juli ein Projekt für den Südtrioler Mobilitätspreis 2024 eingereicht.