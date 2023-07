Land Tirol unterstützt Familien mit Schulkostenbeihilfe

Innsbruck – Die Teuerung und die Inflation stellen viele Familien nach wie vor vor große Herausforderungen – und der Start in das neue Schuljahr naht in großen Schritten. Mit der Schulkostenbeihilfe unterstützt das Land Tirol Familien bei den Kosten im Zusammenhang mit dem Schulbesuch. „Dieser Zuschuss kann das ganze Jahr über beantragt werden. Doch gerade zum Schulanfang kommen auf viele Familien wieder höhere Ausgaben zu. Deshalb ist es uns ein Anliegen, einmal mehr auf diese Unterstützungsleistung des Landes aufmerksam zu machen“, sagt Familienlandesrätin Astrid Mair. Zudem informiert die kostenlose Hotline des InfoEck der Generationen unter 0800 800 508 von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr rund um alle Familien-Förderungen des Landes Tirol. Von dort aus werden Interessierte auch profund an entsprechende Stellen weitergeleitet.

„Die Teuerung macht vielen Familien zu schaffen. Mit der Schulkostenbeihilfe wollen wir einkommensschwächeren Familien bei Kosten im Zusammenhang mit dem Schulbesuch unterstützen. Denn kein Kind soll aufgrund fehlender finanzieller Mittel Nachteile beim Schulbesuch erleiden“, erklärt LRin Mair weiters und rät deshalb den Familien, bereits in den Sommerferien den Antrag auf Schulkostenbeihilfe zu stellen.