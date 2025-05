Landesbeirat für Chancengleichheit zeigt sich solidarisch mit Katharina Zeller

Von: mk

Bozen/Meran – Nach dem Trikolore-Eklat in Meran zeigt sich auch der Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen mit der neuen Bürgermeisterin Katharina Zeller solidarisch. Wie berichtet, legte ihr Vorgänger Dario Dal Medico Zeller die italienische Trikolore-Schärpe zur Amtseinführung um, während Zeller diese kurz darauf wieder abnahm und stattdessen symbolisch den Stadtschlüssel in die Höhe hob. Besonders in italienischen Medien wurde der Vorfall hochgespielt.

„Es ist zutiefst erschütternd und inakzeptabel, mit anzusehen, wie die neugewählte Bürgermeisterin von Meran, Katharina Zeller, angegriffen wurde. Besonders erschütternd ist die Art des Zwangs, dem sie ausgesetzt war – ein Verhalten, das nicht nur respektlos, sondern auch zutiefst verletzend ist. Niemals sollte jemals zu etwas gezwungen werden, was er oder sie nicht möchte, und schon gar nicht in einem öffentlichen Amt, in dem Verantwortungsbewusstsein und Sensibilität oberste Priorität haben“, so die Präsidentin des Beirats, Ulrike Oberhammer.

Der Vorfall offenbare eine erschreckende Missachtung persönlicher Grenzen und zeige, wie wenig Rücksicht manche Menschen – selbst innerhalb der politischen Gemeinschaft – auf die Würde anderer nehmen. „Es ist besonders bedauerlich, dass es sich bei dem Täter um einen Kollegen handelt, dessen Aufgabe es sein sollte, respektvoll und verantwortungsvoll mit Mitmenschen umzugehen“, heißt es vonseiten des Landesbeirats für Chancengleichheit.

„Wir stehen fest an der Seite von Katharina Zeller, um ihrer Integrität und ihren Mut zu würdigen. Es ist wichtig, dass wir uns gemeinsam gegen jegliche Form von Übergriffen und Respektlosigkeit stellen. Jeder Mensch verdient es, mit Würde behandelt zu werden – unabhängig von Geschlecht oder Position. Lasst uns ein Zeichen setzen: Für Respekt, Fürsorge und eine Gesellschaft, in der sich alle sicher fühlen können“, so der Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen abschließend.