Landeshauptmann empfängt Ehrengäste zum Auftakt der Winterspiele

Von: mk

Antholz – Anlässlich des ersten Wettkampftages der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 hat Landeshauptmann Arno Kompatscher im SüdtirolHome in Antholz zahlreiche Ehrengäste empfangen. Das Zusammentreffen fand zum Auftakt der Bewerbe statt und bot Gelegenheit zum Austausch über den bisherigen Weg bis zur Austragung der Spiele.

“Es war eine lange Reise, und heute sind viele Freundinnen und Freunde hier, die uns geholfen und diesen Weg begleitet haben”, sagte der Landeshauptmann. Die besonderen Ehrengäste hätten es möglich gemacht, “dass dieser Traum Wirklichkeit geworden ist”. Er wünschte allen Beteiligten alles Gute für die kommenden Wettkampftage.

Zu den Ehrengästen zählte Gunilla Lindberg, Generalsekretärin der Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees (ANOC). Sie zeigte sich erfreut über den erfolgreichen Start der Spiele und hob das besondere Flair der Eröffnungsfeier in Mailand hervor. Diese habe eine starke Botschaft von Freundschaft und Frieden vermittelt. “Wenn ich in den Raum schaue, sehe ich, dass ihr diese Botschaft verstanden habt. Über Jahre hinweg habt ihr gemeinsam daran gearbeitet”, betonte Lindberg. Sie berichtete auch von ihrem persönlichen Bezug zu Antholz: “Ich habe die Weltcuprennen im Fernsehen verfolgt, und es war immer mein Traum, einmal hierherzukommen. Es ist ein wunderschöner Ort.” Die unterschiedlichen Austragungsorte bezeichnete sie als organisatorische Herausforderung, zugleich aber als Vorteil für die Athletinnen und Athleten: “Sie fühlen sich hier wie zu Hause. Das ist eine moderne Art, Olympische Spiele in Zukunft zu organisieren.”

Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning & Legacy Officer der Stiftung Milano Cortina 2026, erinnerte an die intensiven Jahre der Vorbereitung. “Hier gibt es Organisationskomitee, Freundschaft und Leidenschaft für den Sport – alles war bereit, um die Spiele zu beherbergen”, sagte Bianchedi. Als sie die Freude der Menschen vor Ort erlebt habe, sei ihr klar geworden, “dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, diese Spiele hierher zu holen”.