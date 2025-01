Landesregierung erteilt neuen Studiengängen grünes Licht

Von: mk

Bozen – Das Studienangebot in Südtirol wächst weiter: Auf Vorschlag von Landesrat Philipp Achammer hat die Landesregierung am 14. Jänner den Weg für vier neue Studiengänge geebnet.

“Die Vielfalt an Studienmöglichkeiten und Orten nimmt zu, was Studieren in Südtirol für Studierende von außerhalb, aber auch für Südtirolerinnen und Südtiroler immer interessanter werden lässt”, ist Landesrat Achammer überzeugt. Nachdem der Studienort für die Wahl des späteren Arbeits- und Lebensumfeldes entscheidend ist, handle es sich beim Ausbau der Studienmöglichkeiten um zukunftsgerichtete Investitionen, die der Gesellschaft als Ganzes zugutekommen würden.

Nach der Genehmigung durch das Ministerium für Universität und Forschung können an der Freien Universität frühestens ab dem akademischen Jahr 2025/26 drei neue Masterstudiengänge eingeführt werden. An der Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften ist der Masterstudiengang “Smart Sustainable Agriculture Systems in Mountain Areas” (Smarte nachhaltige Landwirtschaftssysteme in Berggebieten) vorgesehen, an der Fakultät für Ingenieurwesen wird es künftig einen Masterstudiengang “Smart Technologies for Sports and Health” (Smarte Technologien für Sport und Gesundheit) geben und an der Fakultät für Design und Künste ist die Einführung des Masterstudiengangs “Art and Design at the Intersection of Technology and Culture” vorgesehen. Alle drei Studiengänge werden in englischer Sprache abgehalten und laufen über zwei Jahre.

Zudem wird der bisherige Bachelorstudiengang “Gastronomie und Önologie in Bergregionen” an der Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften zum Bachelorstudiengang “Lebensmittelwissenschaften, Önologie und Gastronomie”. Die Studienordnungen der neuen Studiengänge wurden bereits vom Universitätsrat gutgeheißen. Zudem hat auch das Landeskoordinierungskomitee der Einrichtung der Studiengänge ein positives Gutachten erteilt.