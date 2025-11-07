Aktuelle Seite: Home > Politik > Landesstraße nach Stuls wird weiter ausgebaut
Daten und Kosten genehmigt

Landesstraße nach Stuls wird weiter ausgebaut

Freitag, 07. November 2025 | 14:51 Uhr
Neben Arbeiten zur Verbreiterung der Straße werden auf der Landesstraße nach Stuls auch notwendige Maßnahmen zur Sicherung der Hänge entlang und oberhalb der Straße durchgeführt.
LPA/Landesamt für Straßenbau West
Schriftgröße

Von: Ivd

Moos in Passeier – Seit 2010 wurden im hinteren Passeiertal über das Landesamt für Straßenbau West bereits drei Straßenabschnitte von der Kreuzung der Landesstraße 113 mit der Timmelsjochstraße (SS44bis) bis zum Kilometer 1,12 ausgebaut. Noch ausstehend ist der Ausbau des nächsten, über 400 Meter langen Straßenabschnitts in sehr steilem Gelände vor der Ortschaft Stuls, einer Fraktion der Gemeinde Moos in Passeier, zwischen Kilometer 1,12 und dem Tunnel ab Kilometer 1,55. Die Planung dafür läuft derzeit.

In der Sitzung von heute hat die Landesregierung auf Vorschlag von Landesrat Daniel Alfreider die Änderung der technischen Merkmale und die Kosten für den weiteren Ausbau der Landesstraße LS 113 nach Stuls genehmigt. Die Kosten betragen rund 4,34 Millionen Euro.

„Gerade für die Menschen in den Tälern unseres Landes ist eine zuverlässige Erreichbarkeit enorm wichtig, um den beruflichen und privaten Verpflichtungen nachkommen zu können“, betont Infrastrukturlandesrat Daniel Alfreider, der in Abstimmung mit dem Bürgermeister von Moos in Passeier Stefan Illmer die Verbesserung dieses vierten Abschnittes der Landesstraße nach Stuls vorantreibt. „Gute Straßen bis in unsere Weiler verbessern die Lebensqualität der Einwohner und beugen der Abwanderung vor“, so Alfreider.

„Durch diese Maßnahme wird der betroffene Abschnitt an die aktuellen sicherheitstechnischen Anforderungen angepasst“, unterstreicht Augustin Hueber, stellvertretender Direktor des Landesamtes für Straßenbau West und Projektverantwortlicher.

Die Arbeiten im Abschnitt zwischen Kilometer 1,2 und Kilometer 1,55 sind auch notwendig, weil die bestehenden Mauern und Begrenzungen auf der Talseite unzureichend oder gar nicht verstärkt sind und sich teilweise in einem relativ schlechten Erhaltungszustand befinden, wie Untersuchungen bestätigt haben. Neben den Arbeiten zur Verbreiterung der Straße werden auch notwendige Maßnahmen zur Sicherung der Hänge entlang und oberhalb der Straße durchgeführt. Durch diese Eingriffe wird auch der Begegnungsverkehr großer Fahrzeuge erleichtert. Das ist für die Fahrer der öffentlichen Verkehrsdienste auf Linien in den Berggebieten ein besonders wichtiger Aspekt.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Kommentare
126
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
39
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Kommentare
39
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Kommentare
26
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Kommentare
25
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Anzeigen
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 