Landtagspräsidentin trifft Präsident und Vizepräsidenten der Handelskammer ­

Bozen – Die Landtagspräsidentin hat den Präsidenten der Handelskammer Michl Ebner und die Vizepräsidenten Pellegrini und Santa Falser im Landtag empfangen.

Die Präsidentin des Südtiroler Landtags, Rita Mattei, hat heute den Präsidenten der Handelskammer Bozen, Michl Ebner, der im Frühjahr dieses Jahres in diesem Amt bestätigt wurde, und die kürzlich ernannten Vizepräsidenten Sandro Pellegrini und Johanna Santa Falser empfangen.

Während des herzlichen Gesprächs erläuterte die Spitze der Handelskammer in Begleitung des Vizegeneralsekretärs Luca Filippi die aktuelle Wirtschaftslage in Südtirol. Insbesondere, so Präsidentin Mattei, “wurde das Thema des Personalmangels angesprochen, der im Moment schwer zu lösen scheint. Die Anwesenheit von Vizepräsidentin Santa Falser, der ersten Frau in diesem Amt, bot zudem die Gelegenheit, über die Präsenz von Frauen in der Wirtschafts- und Arbeitswelt und deren Förderung zu diskutieren”.

Präsidentin Mattei dankte den Gästen für ihren Besuch und wünschte ihnen viel Erfolg bei ihrer Arbeit, die für die Südtiroler Unternehmen besonders wertvoll ist.