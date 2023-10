Landtagswahl 2023: Amtliches Endergebnis liegt vor

Bozen – Das offizielle Endergebnis der Landtagswahlen 2023 steht fest. Es bestätigt im Wesentlichen die vorläufigen Auszählungsergebnisse. Als nächster Schritt folgt die Einberufung des neuen Landtages.

Am heutigen Vormittag haben die drei Mitglieder der zentralen Wahlbehörde, die Gerichtsrätin am Rechnungshof, Maria Teresa Wiedenhofer, Richterin Giulia Rossi und Verwaltungsrichter Fabrizio Cavallar, ihre Überprüfung der Auszählungsergebnisse des Urnengangs vom 22. Oktober abgeschlossen und das vorläufige Wahlergebnis im Wesentlichen bestätigt. Somit ändert sich nichts an der vorläufigen Zuweisung der 35 Sitze im neuen Südtiroler Landtag.

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat das amtliche Wahlergebnis bereits unterzeichnet, sodass es nun im Amtsblatt der Region veröffentlicht werden kann. Die Wahlbehörde informiert zudem alle Gewählten mittels E-Mail über ihre Wahl in den Landtag. Der nächste offizielle Schritt ist dann die Einberufung der ersten Sitzung des neu gewählten Landtages durch den geschäftsführenden Landeshauptmann. Demnach wird der neu gewählte Südtiroler Landtag am Montag, den 13. November, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten.

Das offizielle Wahlergebnis kann im Webportal landtagswahlen.provinz.bz.it abgerufen und eingesehen werden.