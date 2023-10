Landtagswahl 2023: Landeshauptmann ruft zur Wahl auf

Bozen – Am kommenden Sonntag, 22. Oktober 2023, wird der Südtiroler Landtag neu gewählt. 500 Wahlsektionen im ganzen Land stehen von 7.00 bis 21.00 Uhr für die Stimmabgabe offen. Der Landeshauptmann ruft zur Beteiligung an der Wahl auf.

“Wählen ist gleichermaßen Bürgerrecht wie Bürgerpflicht, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen”, unterstreicht Landeshauptmann Arno Kompatscher. “Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt den Zusammenhalt in der Gesellschaft, belebt die demokratische Kultur und stärkt die politischen Vertreter und Vertreterinnen in ihrem Tun.”

“Nichtwählen ist die denkbar schlechteste Wahl”, ist der Landeshauptmann überzeugt. “Wer nicht wählt, überlässt die Entscheidung über die Zukunft des Landes den anderen. Je mehr Menschen wählen, desto stärker legitimieren sie die Arbeit des Landtages und der Landesregierung.” Im Sinne der Südtirol-Autonomie gehe es in erster Linie auch um den Vertretungsanspruch für die Minderheiten nach innen und nach außen.

“Vor allem in einer Zeit der Krisen, ist die breite demokratische Beteiligung von besonderer Bedeutung”, betont Südtirols Landeshauptmann. “Kriege in Europa und Nahost, die große Energiewende aufgrund des Klimawandels, wachsende Flüchtlingsströme, Wohnungsnot und Teuerungen – es gibt viele Themen, die Menschen verunsichern.” Deshalb seien ein gut funktionierendes Landesparlament und eine handlungsfähige Landesregierung mit klaren politischen Verhältnissen wichtiger denn je, um die großen Herausforderungen in gemeinsamer Anstrengung zu bewältigen.

Am 22. Oktober werden die insgesamt 35 Abgeordneten zum Südtiroler Landtag gewählt. Sie bestimmen in der Folge aus ihren Reihen den Landeshauptmann/die Landeshauptfrau und die Landesregierung. 488 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich bei dieser Landtagswahl auf insgesamt 16 Listen um ein Mandat.

42.197 der 429.841 wahlberechtigten Südtirolerinnen und Südtiroler konnten bereits per Briefwahl ihre Stimme abgeben. Alle anderen sind nun am Sonntag zur Wahl aufgerufen. Die Wahllokale sind von 7.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Die Auszählung der Stimmen erfolgt unmittelbar im Anschluss.

Alle Informationen zur Wahl finden sich unter: www.wahlen.provinz.bz.it