Langjähriges Engagement im Klimaschutz

Nals – Bereits seit 1999 ist die Gemeinde Nals Mitglied im „Klima-Bündnis“, dem größten europäischen Städtenetzwerk für einen umfassenden und gerechten Klimaschutz. Das Klima-Bündnis hat die langjährige Mitgliedschaft nun mit einer Urkunde gewürdigt und das unermüdliche Engagement im kommunalen Klimaschutz von Nals ausgezeichnet.

Hinter dem Klima-Bündnis stehen seit mehr als 30 Jahren fast 2.000 Mitgliedskommunen aus über 25 Ländern. Das Netzwerk verbindet einen lokalen Ansatz mit globaler Verantwortung getreu dem Leitbild „Für lokale Antworten auf die globale Klimakrise“. Das Klima-Bündnis bietet seinen Mitgliedern konkrete Unterstützung im kommunalen Klimaschutz und der Klimaanpassung, wie Instrumente zum CO2-Monitoring oder Kampagnen zu Mobilität und Energieeffizienz. Zudem setzt sich das Netzwerk für die Interessen von Städten und Gemeinden auf nationaler und europäischer Ebene ein, um den kommunalen Klimaschutz auch politisch zu stärken.

Bürgermeister Ludwig Busetti zur Auszeichnung: „Wir sind stolz darauf, seit 25 Jahren Mitglied im Klima-Bündnis zu sein. Das Netzwerk setzt sich für die Interessen von Städten und Gemeinden auf nationaler und europäischer Ebene ein. Wir sind überzeugt davon, dass wir auch in Zukunft unseren kleinen, aber wichtigen, Beitrag leisten können.“

Georg Wenter, Gemeindereferent für Umweltschutz und Nachhaltigkeit, fügt hinzu: „Das Klima-Bündnis verknüpft das lokale Engagement mit der globalen Verpflichtung. Unser persönlicher Lebensstil hat Auswirkungen auf unsere gemeinsame Zukunft hier bei uns – und weltweit. Deswegen ist es wichtig, dass wir globale Verantwortung mit regionalem Handeln vereinen. Mit dem 2022 ins Leben gerufenen ‚Klima-Team‘ versucht die Gemeinde Nals auf lokaler Ebene, konkrete Maßnahmen zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz zu setzen. Dabei setzt das Nalser Klima-Team vor allem auf Sensibilisierung und Information der Bevölkerung; bringt sich aber auch beim Gemeindeentwicklungsprogramm aktiv mit ein. Und wir werden in Nals auch in Zukunft mit dem Klima-Bündnis zusammenarbeiten, um unseren Anteil am Klimaschutz zu erbringen.“