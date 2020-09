Lanz tritt als SVP-Fraktionschef zurück

Bozen – Gert Lanz hat am Montag in einer E-Mail an alle SVP-Abgeordneten seinen Rücktritt als Fraktionschef Landtag bekanntgegeben.

Eigentlich hatten Landeshauptmann Arno Kompatscher und SVP-Obmann Philipp Achammer den aktuellen Fraktionssprecher Gert Lanz als Vorsitzenden für den Wirtschafts- und Finanzausschuss des Landtags vorgeschlagen, berichtet stol.it.

Der Posten war freigeworden, nachdem Helmut Tauber in Folge der 600-Euro-Affäre zurückgetreten war.

Bei der Sitzung am Montag hat sich die SVP-Fraktion allerdings nicht auf Lanz, sondern auf den Arbeitnehmervertreter Helmuth Renzler geeint.

Nun muss die SVP bei der nächsten Landtagssitzung einen Nachfolger wählen.