“Lasst uns raus an die Sonne”

Bozen – Den Vertretern von Projekt Bozen geht die jüngste vom Bürgermeister Renzo Caramaschi getroffene 200-Meter-Maßnahme zu weit. In einem offenen Brief fordern Evi Keifl, Rudi Benedikter, Martin Fink und Thomas Bracchetti, die Bürger an die Luft und in die Sonne zu lassen.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! Nach drei Wochen Verzicht auf Licht und Luft ziehen Sie die Damenschrauben nun noch stärker an! Das ist inakzeptabel und verantwortungslos! Die Stadtbevölkerung leidet unter der Krise sowieso schon unverhältnismäßig stärker als die Landbevölkerung. Wenn Sie uns jetzt auf einen Radius von 200 Metern einschränken, bedeutet das in vielen Stadtvierteln, dass man gerade mal um den eigenen Block gehen darf, sprich, seine „Erholung“ zwischen Beton und Asphalt suchen soll. Dass dies nach drei Wochen Beschränkung definitiv unzumutbar wird und zu allen möglichen psychischen und physischen Beeinträchtigungen führt, muss hier nicht eigens betont werden, weil das die Expertenwelt mittlerweile x-fach bestätigt. Dies vorausgeschickt und in Anbetracht der Tatsache dass: 1. die Pflicht zum Maskentragen gilt, 2. die Bevölkerung inzwischen gelernt hat, mit den Abstandsregeln umzugehen fordern wir Sie auf, die 200 Meter Regel umgehend zurückzunehmen und den Menschen den Zugang zu naturnahen städtischen Räumen zu ermöglichen! Wir Bürgerinnen und Bürger verhalten uns in einem hohen Grad verantwortungsvoll und möchten die Verantwortung für ein angemessenes Verhalten auch selbst tragen dürfen. Und dann gibt es ja noch die Kontrollinstanzen, die ihren Dienst derzeit eh auf leeren Promenaden tun… Sehr geehrter Herr Bürgermeister! Lassen Sie uns raus an die Luft und in die Sonne, sonst sind wir am Ende alle krank! Neben der Hygiene für den Körper gilt es auch die Hygiene für die Seele aktiv zu betreiben! Und zu Ihren Aufgabe als Bürgermeister gehört auch der Schutz unsere psychische Gesundheit! Für Projekt Bozen: Evi Keifl Rudi Benedikter, Stadtviertelrat Gries Quirein Martin Fink, Stadtviertelrat Haslach Oberau Thomas Bracchetti, Stadtvieltrat Zentrum Rentsch Bozner Boden