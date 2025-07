Lebensmitteltafeln informieren sich über europäisches Netzwerk

Von: mk

Bozen – Vertretungen der Lebensmitteltafeln haben am 15. Juli mit der Landesrätin für den sozialen Zusammenhalt, Rosmarie Pamer, sowie Vertreterinnen des Amtes für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion und der Landestafel über aktuelle Anliegen gesprochen.

43 Lebensmitteltafeln mit zahlreichen sozial engagierten, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützen in Südtirol Menschen, die mit ihrem Einkommen kaum über die Runden kommen, mit Lebensmitteln. Laut Daten der Landestafel/Banco Alimentare wurden im Jahr 2024 in Südtirol fast 840 Tonnen an Lebensmitteln über karitative Vereinigungen, wie die Lebensmitteltafeln, weitergegeben. Allerdings ging die gesammelte Menge an Lebensmitteln zurück.

Landesrätin Pamer, selbst bereits viele Jahre für die Pseirer Lebensmitteltafel tätig und verantwortlich, nennt das Engagement der Lebensmitteltafeln einen wichtigen Beitrag für den sozialen Zusammenhalt: “Die Weitergabe von Lebensmitteln ist gelebte Solidarität und soziale Nachhaltigkeit, die durch viel ehrenamtliches Engagement zustande kommt”, ist Landesrätin Pamer überzeugt. Sie wolle den Austausch untereinander weiter stärken und sicherte die Unterstützung von Landesseite zu.

Aktionstag 15. November: Helfende Hände gesucht

Unterstützt wird unter anderem in Form von Informationen und eventuellen Fortbildungen zur Mitgliedschaft im ESF Plus-Programm “EHAP Plus – Eingliederung hilft gegen Ausgrenzung der am stärksten benachteiligten Personen”. Damit könnten nämlich auch Südtiroler Lebensmitteltafeln auf ein größeres Angebot zurückgreifen. Bisher sind lediglich 13 Südtiroler Tafeln Teil dieses Netzwerkes. Dafür setzt sich auch die Landestafel ein, deren Vertreter beim Treffen auf die zeitweisen Schwierigkeiten beim Einsammeln von Lebensmitteln hinwiesen.

Ein wichtiges Datum in diesem Zusammenhang ist der 15. November: An diesem gesamtstaatlichen Aktionstag werden auch in Südtirol in zahlreichen Geschäften von der Landestafel (haltbare) Lebensmittelspenden entgegengenommen. Für diese Initiative braucht es viele helfende Hände: Wer Interesse hat sich am Aktionstag 2025 zu beteiligen, kann sich dafür jederzeit in der Geschäftsstelle der Landestafel (siticibobz@trentinoaltoadige.bancoalimentare.it oder 347 857 4458) melden.

“DieLebensmittelsammlung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, um Menschen in Not helfen zu können. Jede helfende Hand ist daher herzlich willkommen”, unterstreicht auch Landesrätin Pamer.