Letztes Geleit für Ehrenmajor Dr. Bruno Hosp

Lengmoos – Am heutigen Montag wurde Ehrenmajor Dr. Bruno Hosp mit einem bewegenden Trauergottesdient in Lengmoos am Ritten verabschiedet. Rund 200 Schützen aus ganz Tirol gaben Bruno Hosp das letzte Geleit und unterstrichen seine Bedeutung für das Schützenwesen, aber vor allem auch für sein Wirken für Volk und Heimat.

Bruno Hosp prägte nicht nur den Südtiroler Schützenbund, sein Lebenswerk wirkt weit darüber hinaus. Die Ehrungen, die er zu Lebzeiten erhalten hatte, sprechen für sich. Hosp hatte entscheidend dazu beigetragen, das Schützenwesen aufzubauen, zu festigen und ihm Profil zu geben. Eine ausgewogene Führung der Schützen und ein Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den Schützen Gesamttirols über die Unrechtsgrenze am Brenner hinweg war ihm stets ein Anliegen.

Im Laufe seiner Amtszeit als Landesrat hat er mit Grundsatz-Wortmeldungen zu Themen, die unmittelbar mit der kulturellen Identität der Südtiroler zu tun haben, die öffentlichen Diskussionen entscheidend mitgeprägt und die politische Entscheidungsfindung wesentlich mitbestimmt – so zur Toponomastik, zum Thema Hochschule in Südtirol und zum Thema Muttersprache und Zweitsprachenerwerb in der Schule.

Bruno Hosp war ein überzeugter Schütze und war auch wesentlich am Zustandekommen der Alpenregion der Schützen beteiligt, die am 13. April 1975 in Innsbruck feierlich gegründet worden ist. Das war besonders für uns Südtiroler als Zeichen der Überwindung von Grenzen in Europa von größter Bedeutung.

Von 1974 bis 1984 war er Bürgermeister der Gemeinde Ritten. Von 1978 bis 1989 diente er der SVP als Landessekretär. 1983 wurde er erstmals in den Südtiroler Landtag gewählt. Von 1989 bis 2003 war er Landesrat für deutsche und ladinische Kultur sowie für Denkmalpflege.

Den Trauergottesdient zelebrierte Althochmeister Abt Dr. Dr. Arnold Othmar Wieland mit Landeskurat P. Christoph Waldner OT und P. Reinald Romaner OFM sowie weiteren Konzelebranten.

Landeskommandant Roland Seppi und Dr. Franz Pahl, langjähriger Weggefährte von Bruno Hosp, würdigten den Verstorbenen in ihren Grabreden.

Die Ehrensalve feuerte die Schützenkompanie „Peter Mayr“ Ritten unter dem Kommando ihres Hauptmanns Klaus Mayr ab und ließ ein letztes Mal den Himmel für Bruno Hosp erschallen.