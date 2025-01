Letztes Treffen von Ukraine-Verbündeten vor Rückkehr Trumps

Von: APA/dpa/AFP

Wenige Tage vor der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump kommen die Partner der Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland zusammen. Auf der größten Air Base außerhalb der Vereinigten Staaten beraten Verteidigungsminister und ranghohe Militärs am Donnerstag (11.00 Uhr) über die weitere Unterstützung der Führung in Kiew im Krieg gegen Russland. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich am Mittwochabend angesagt.

Die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe hat über 50 Länder als Mitglieder, Österreich ist Beobachter. Zu der Konferenz hat der scheidende US-Verteidigungsminister Lloyd Austin eingeladen. Russland führt seit dem 24. Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Der Westen unterstützt Kiew bei der Verteidigung unter anderem mit umfangreichen Waffenlieferungen. Nach Trumps Amtsantritt am 20. Jänner fürchtet die Ukraine eine Verringerung der US-Hilfen.

Neben seiner Teilnahme an dem Treffen werde er auch Gespräche auf Ebene der Verteidigungsminister und Militärkommandanten führen, sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache.