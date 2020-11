LH Kompatscher: “Mitgefühl und Solidarität mit Wien”

Bozen – Mit einer Schweigeminute wurde in der heutigen Pressekonferenz auf Einladung von Landeshauptmann Kompatscher der Terroropfer von Wien gedacht.

Als Reaktion auf den gestrigen Terrorakt in Wien wurde zu Beginn der heutigen Medienkonferenz nach der Sitzung der Landesregierung mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. “In dieser schweren Stunde sind wir in Gedanken bei den Menschen in Österreichs Hauptstadt, die von einem heimtückischen Attentat schwer getroffen wurde.”

“Angriffe durch nichts zu rechtfertigen” – Mitgefühl und Solidarität

“Angriffe auf unsere Freiheit und Offenheit, denen unschuldige Menschen zum Opfer fallen, sind zutiefst verwerflich und durch nichts zu rechtfertigen”, sagte der Landeshauptmann. “Wir verurteilen jegliche Form von Terrorismus und Gewalt. In solch traurigen Momenten dürfen wir uns nicht verunsichern lassen, sondern müssen stark sein. Den Angehörigen und Opfern gilt unser aufrichtiges Mitgefühl, den Wienerinnen und Wienern unsere Solidarität!”