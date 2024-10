Libanon meldet mehr als 80 Tote innerhalb von 24 Stunden

Von: APA/dpa

Im Libanon sind bei israelischen Angriffen nach Behördenangaben am Montag 82 Menschen getötet worden. Das libanesische Gesundheitsministerium teilte mit, dass bei den Angriffen in verschiedenen Gebieten des Landes zudem 180 Menschen verletzt worden seien. Die meisten Opfer habe es bei Angriffen im Osten und im Süden des Landes geben. Das Gesundheitsministerium teilt die Gesamtzahl der Opfer für gewöhnlich erst am Abend des darauffolgenden Tags mit.

Insgesamt wurden den Angaben zufolge seit Ausbruch der Kämpfe zwischen dem israelischen Militär und der proiranischen Hisbollah im Libanon vor über einem Jahr 2.792 Menschen getötet und 12.772 verletzt. Unter den Todesopfern seien über 500 Frauen und 160 Minderjährige.

Bei einem israelischen Angriff im Libanon am Dienstag wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens sechs Menschen getötet und 37 weitere verletzt. Der Angriff soll libanesischen Sicherheitskreisen zufolge eine Wohnung in einem Vorort der Küstenstadt Sidon, etwa 40 Kilometer südlich von der Hauptstadt Beirut, getroffen haben. Mindestens drei Gebäude sind demnach beschädigt worden.

Die staatliche Nachrichtenagentur NNA meldete, dass sich gegenüber dem Angriffsort ein der Hisbollah zugehöriger Gebäudekomplex befunden habe. Demnach sind die Menschen in Sidon aufgerufen, Blut für die Opfer des Angriffs zu spenden. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht.

Darüber hinaus meldete das Gesundheitsministerium, dass bei einem weiteren Angriff auf den Ort Sarafand, etwa 20 Kilometer weiter südlich von Sidon, mindestens acht Menschen getötet und 21 verletzt wurden. Bei einem Angriff auf Basuriya im Südlibanon wurden den Behörden zufolge fünf Menschen getötet.