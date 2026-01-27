Aktuelle Seite: Home > Politik > Linksaktivisten demonstrieren gegen Olympische Winterspiele
Mahnwache in Bozen

Linksaktivisten demonstrieren gegen Olympische Winterspiele

Dienstag, 27. Januar 2026 | 16:23 Uhr
Vor den Winterspielen in Italien kam Korruptionsaffäre ins Rollen
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Am heutigen Dienstag veranstalten Linksaktivisten ab 19.00 Uhr aufgrund der anstehenden Olympischen Winterspiele eine Mahnwache auf dem Universitätsplatz in Bozen. Climate Action South Tyrol, Bozen Solidale und Spazio Autogestito 77 protestieren gegen mangelnde Nachhaltigkeit bei den Vorbereitungen von Infrastruktur und Sportstätten – unter anderem bei der Bobbahn in Cortina.

Weder das Klima noch die aktuelle geopolitische Weltlage würden Anlass zum Feiern bieten, erklären die Organisationen. Bezug genommen wird außerdem auf den Gaza-Konflikt, wobei die Aktivisten die Teilnahme israelischer Athletinnen und Athleten explizit kritisieren.

Während für das Spektakel enorme Summen an Geld aufgebracht würden, gebe es gleichzeitig kein Geld für Winterquartiere für Obdachlose, schreiben die Organisationen in einer Aussendung.

Bezirk: Bozen

