Locher dankt Helfern bei Gemeinderats- und Stichwahlen

Bozen/Trient – Die Gemeinderatswahlen am Sonntag, den 4. Mai, sowie die Stichwahlen am 18. Mai 2025 in der Region Trentino-Südtirol wurden erfolgreich und ohne größere Zwischenfälle abgewickelt. Die Durchführung demokratischer Wahlen auf kommunaler Ebene stellt jedes Mal eine große organisatorische und logistische Herausforderung dar. Umso erfreulicher ist es, dass der gesamte Wahlprozess auch in diesem Jahr dank des tatkräftigen Einsatzes vieler engagierter Menschen reibungslos verlaufen ist.

„Ein besonderer Dank gilt den insgesamt 5.500 Stimmzählerinnen und Stimmzählern (2.668 in Südtirol, 2.832 im Trentino), die in den 938 Wahlsektionen (452 in Südtirol, 486 im Trentino) mit großem Pflichtbewusstsein, Genauigkeit und Ausdauer für eine ordnungsgemäße Auszählung der Stimmen gesorgt haben“, so der Vizepräsident der Regionalregierung und Assessor für örtliche Körperschaften Franz Locher, „Ihr Einsatz – bis tief in die Nachtstunden – verdient höchste Anerkennung.“

Ebenso gebühre all jenen Anerkennung und Dank, die an der Organisation, Vorbereitung und operativen Durchführung der Wahlen beteiligt waren. Dazu zählen die Mitarbeiter der Regionalverwaltung, die Mitglieder der Wahlkommissionen, die Bediensteten der Gemeinden, die technischen Dienste, die Sicherheitskräfte sowie zahlreiche weitere Helferinnen und Helfer, die vor, während und nach den Wahlen im Einsatz standen. „Ihr koordiniertes Zusammenwirken hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Bürgerinnen und Bürger ihr Wahlrecht in geordneter und transparenter Weise ausüben konnten“, so Locher.

Der Vizepräsident der Regionalregierung spricht allen Beteiligten ihren aufrichtigen Dank für ihren Einsatz, ihr Verantwortungsbewusstsein und ihr Engagement aus. Die erfolgreiche Durchführung der Wahlen sei nicht zuletzt ein Ausdruck lebendiger Demokratie – ermöglicht durch Menschen, die mit Überzeugung und Einsatzbereitschaft im Hintergrund wirken.