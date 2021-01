Lockerungen ab Donnerstag

Bozen – Nach den strengen Regeln, die seit dem 24. Dezember in Südtirol und Italien gelten, stehen nun wieder Lockerungen bevor. In Südtirol können ab Donnerstag Geschäfte, Bars und Restaurants wieder öffnen. Auch die Oberschulen starten mit 75 Prozent in Präsenz-Unterricht.

Das hat die Landesregierung gestern Abend in einer Sondersitzung beschlossen.

Restaurants und Bars können demnach wieder öffnen. Gegessen oder getrunken wird aber nur am Tisch. Die Sperrstunde für Bars wurde auf 18.00 Uhr festgelegt. Restaurants können bis 22.00 Uhr öffnen. Gäste benötigen aber eine Reservierung. Außerdem dürfen maximal vier Personen aus verschiedenen Haushalten zusammenkommen, berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Auch der Handel darf seine Tore wieder öffnen. Die Skigebiete müssen sich aber noch gedulden. Sie dürfen bekanntlich erst am 18. Jänner loslegen. Dann sollen auch die Skihütten aufsperren dürfen. Sie sollen jedoch nur Sitzplätze anbieten dürfen und müssen um 16.00 Uhr wieder schließen.

Ab Donnerstag dürfen auch die Oberschüler wieder zurück in ihre Schulen, es wird 75 Prozent Präsenzunterricht geben. Wie dieser aufgeteilt wird, können die Schulen selbst entscheiden. Diese neuen Regeln sollen heute in einer neuen Verordnung festgeschrieben werden.

Auf gesamtstaatlicher Ebene gilt hingegen bis Mitte Jänner eine Übergangsregelung. Wie der Ministerrat in Rom in einer Nachtsitzung beschlossen hat, werden die Regionen an Werktagen als gelbe Zone eingestuft und an den Wochenenden orange, was auch Einfluss auf die Reisefreiheit hat. Bars, Geschäfte und Restaurants werden an den Wochenenden ebenfalls geschlossen.

Südtirol beschreitet also neuerlich einen Sonderweg.